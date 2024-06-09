بسبب طوفان الأقصى.. قائد فرقة غزة يستقيل من منصبه

أعلن قائد فرقة غزة العميد أفي روزنفيلد استقالته من منصبه قائلا بسبب فشله في "مهمة حماية منطقة غلاف غزة" خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد أضاف روزنفيلد أن "على الجميع أن يتحملوا مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وجاءت استقالة روزنفيلد بعد نحو شهر ونصف من استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفرقة غزة هي فرقة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحمل الرقم "643"، وتعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات، وتكمن مهمتها في حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة، وتضم لواءين: شمالي وجنوبي.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت الشهر الماضي أنها أسرت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال معركة طوفان الأقصى.

وقدم عدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأشهر الماضية استقالاتهم على خلفية اتهامات بالإخفاق في إدارة الحرب على غزة، مع توقعات بسلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش تضم رئيس الأركان هرتسي هاليفي ونائبه أمير برعام.

ومقابل استقالة روزنفيلد وهاليفا، يرفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتهامات المعارضة له بتحمل مسؤولية عن هذا الفشل، ويتمسك بالاستمرار في منصبه رغم دعوات متصاعدة لإجراء انتخابات مبكرة.