أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس عن استقالته من حكومة الحرب التي يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مخاطبا عائلات المحتجزين "أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".

وقال غانتس "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أن الخروج من حكومة الحرب قرارا "معقد ومؤلم"، وهو قرار اتخذه "بقلب مثقل"، على حد تعبيره.

كما قال إن قرار الانسحاب جاء لأن نتنياهو يمنعهم من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي.

واتهم الوزير المستقيل من حكومة الحرب، نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

وتابع غانتس " لابد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية".

وأبدى غانتس تأييده للصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا "أؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها"، مضيفا "أقول لعائلات المختطفين إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم".

وشدد على ضرورة بذل "كل شيء" من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.