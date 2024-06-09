صحيفة روسية: أوكرانيا باتت ساحة لاختبار أسلحة غربية متطورة

قالت صحيفة إزفيستيا الروسية إن عديدا من الشركات الغربية باتت تعتبر أوكرانيا ساحة لاختبار أنظمة قتالية جديدة، مبرزة أن كييف تتوفر حاليا على عدة أنظمة للدفاع الجوي تسلمتها من حلفائها.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وألمانيا منحتا الضوء الأخضر لأوكرانيا، لاستخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت ضد الطائرات العسكرية فوق الأراضي الروسية.

وذكرت أن باتريوت يعد أقوى نظام دفاع جوي يوجد تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية، إذ يمكن لهذا النظام استخدام عدة أنواع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 100 كيلومتر، وهو حاليا النظام الوحيد الذي يمكن استخدامه ضد الصواريخ الباليستية.

وإلى جانب باتريوت، تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية أنظمة دفاع جوي أخرى تحت تصرفها، بينها نظام "سكاينيكس" الذي طورته شركة راينميتال الألمانية. وتسلمت كييف هذا النظام عام 2023.

أسلحة متنوعة

وحسب إزفيستيا، "سكاينيكس" هي وحدة مدفعية مزودة بمدفع أوتوماتيكي يتميز بمعدل إطلاق نار مرتفع، نحو ألف طلقة في الدقيقة، وهدفها الرئيسي إسقاط صواريخ كروز والمسيّرات، والقنابل الموجهة.

وأكدت إزفيستيا أن الغرب لم يستخدم هذا النظام في أي مكان بعد، ويجري اختباره في ظروف القتال في أوكرانيا.

وأضافت أن فرانكن سام (صاروخ فرانكنشتاين الوحشي) يُعد مثالا على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي بدأ استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في 2024.

وزادت إزفيستيا أنه -وفقا للبيانات الغربية- أظهر نظام الدفاع الجوي الألماني من طراز "إيريس تي إس إل إم" فعالية عالية نسبيا ضد صواريخ كروز والمسيّرات. وسُلمت هذا لأول مرة إلى أوكرانيا خريف 2022، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى متنقل بالكامل يصل مداه إلى 40 كيلومترا.

وبيّن الكاتب أن نظام الدفاع الجوي الأميركي النرويجي المشترك "سام" يعتبر فعالا للغاية في الغرب، فهو يوفر دفاعا شاملا ضد الأهداف الجوية على مسافة تتراوح بين 20 و180 كيلومترا.

علاوة على ذلك، تمتلك الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية عدة أنواع من الأنظمة المضادة للطائرات قصيرة المدى تحت تصرفها، مثل "المنتقمون" ومصدره الولايات المتحدة، ومركبات الدفاع الجوي ستورمر ستارستريك البريطانية.

كما تمتلك القوات الأوكرانية أيضا عشرات الوحدات من مدفع "جيبارد" الألماني ذاتي الدفع المضاد للطائرات، والتي تسلمتها هذا العام.

وهددت روسيا بتزويد أنظمة معادية للغرب، بأسلحة متطورة ردا على الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء قبل أيام -على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي- إلى أن موسكو ستدرس الخيارات المتاحة للرد على قرار حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا، موضحا أن موسكو قد تتخذ إجراءات مماثلة كرد فعل.