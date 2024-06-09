شاهد.. استهداف جنود الاحتلال وآلياته بقذائف مضادة للدروع والتحصينات برفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مخيم يبنا جنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابة بعضها بشكل مباشر.

وشملت المقاطع -أيضا- استهداف مبنى يوجد بداخله قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "تي بي جي" (TBG) المضادة للتحصينات، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إكمال سيطرته على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر ليعزل بذلك القطاع بشكل كامل عن الأراضي المصرية، وذلك بعد أيام من إعلانه في 29 مايو/أيار الماضي السيطرة عليه عملياتيا.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر "كرم أبو سالم" وحتى البحر المتوسط.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي -بعد وقت قصير- احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.