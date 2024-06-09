النشرة البريدية الأسبوعية.. خدمة إخبارية جديدة للجزيرة نت

تطلق الجزيرة نت ابتداء من اليوم الأحد التاسع من يونيو/حزيران الجاري، أولى نشراتها البريدية الأسبوعية، والتي من خلالها يستقبل زوار الموقع نخبة من آخر الأخبار والتقارير والتحليلات في عدة موضوعات سياسية واقتصادية ورياضية من أبرز ما أنجز محررونا ومراسلونا في أسبوع.

وستصل هذه النشرة إلى قرائنا عبر البريد الإلكتروني، ويلزم لذلك أن يتم الاشتراك في هذه الخدمة من إحدى صفحات الموقع، حيث يمكن للقارئ الاشتراك في النشرة السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية حسب ميوله واهتمامه بالمواد التي يرغب في متابعتها، كما يمكنه استقبال كل هذه النشرات مجتمعة عبر تكرار عملية الاشتراك في كل نشرة.

ومن المقرر أن يستقبل قراء الموقع النشرة البريدية السياسية صباح الأحد من كل أسبوع، أما النشرتان الاقتصادية والرياضية فسيتم استقبالهما صباح الثلاثاء والخميس على التوالي.

وللبدء في استقبال هذه الرسائل البريدية، ما عليك سوى أن تفتح الصفحة الرئيسية للموقع ثم تذهب إلى مربع الدعوة للاشتراك في النشرة البريدية الأسبوعية، ثم تسجل بريدك الإلكتروني وتضغط على خانة (اشترك الآن).

يلي ذلك مباشرة عملية تأكيد الاشتراك، حيث ستتلقى رسالة تأكيدية على بريدك الإلكتروني الذي قمت بتسجيله، وبمجرد النقر على خانة (تأكيد الاشتراك) فإن ذلك يعني اكتمال عملية التسجيل والبدء في تلقي رسائلنا الأسبوعية.