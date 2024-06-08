"المجاهد حافي القدمين" يُلهب منصات التواصل

ما زالت المشاهد الحصرية، التي تبثها الجزيرة للمعارك الضارية بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تصنع الحدث وتغزو منصات التواصل الاجتماعي.

وشرقي دير البلح بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، "حافي القدمين في وجه جنود مدججين بأحدث العتاد والسلاح"، بهذه العبارة تفاعل مغردون مع أحد المجاهدين، الذي واجه جنودا للاحتلال بشجاعة دون حذاء، حيث استهدف مقاتلو القسام عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية (دبابات وجرافات) بقذائف "الياسين 105"، المضادة للدروع، وأصابوا بعضها بشكل مباشر، كما قذفوا قوة إسرائيلية، وعاد المقاتلون بنجاح إلى داخل نفق هجومي.

حافي القدمين في وجه جنود مدججين بأحدث العتاد والسلاح.. مقاوم من كتائب القسام يتجول في دير البلح وسط قطاع غزة، قبيل لحظات من إطلاقه قذيفة "الياسين 105" على دبابة لجيش الاحتلال. pic.twitter.com/QTA0uCycma — صاحب السعادة (@16_Gouda) June 7, 2024

المشاهد انتشرت على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي والعالمي، وحيّا نشطاء فلسطينيون المجاهدين على شجاعتهم، وغرد الصحفي وائل الدحدوح عبر حسابه "يا شباب دير البلح أُقبّل أقدامكم الطاهرة..".

يا شباب دير البلح أُقبل أقدامكم الطاهرة.. لا شيء يعادل يقينكم ولا صدقَ يعادل صدقكم

إنهُم فتيةٌ آمنو بربهم وزدناهُم هُدى… pic.twitter.com/WtT7flUXih — وائل الدحدوح Al dahduoh (@wiel87877) June 7, 2024

وقال أحدهم "من دير البلح يزغرد الياسين ويدمر آليات إسرائيل"، مشيدا بالعمل البطولي لمجاهد القسام.

وبلهجته البدوية صرخ "والله ضربتهن " من دير البلح يزغرد الياسين ويدمر أليات اسرائيل . pic.twitter.com/UkP9C7TZeM — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 7, 2024

حفاة صابرون .. في دير البلح المحاصرة كمنوا في انفاقهم ٨ شهور وخرجوا يبحثون عن صيد ثمين وعادوا الى انفاقهم فاتحين منتصرين 🇵🇸🔻 pic.twitter.com/Do1YTMUCeW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 7, 2024

بينما تأثر مستخدمو الفضاء الأزرق بحالة مجاهد وهو يجري حافي القدمين بين الأشواك حاملا هم أمة على كتفه، ويدافع عن شرفها، حسب قولهم.

وكتب بعض المغردين "التكنولوجيا الأميركية الإسرائيلية لم يكن في حسابها التعامل مع مقاتلين بدون أحذية"، مشيدين بشجاعة المقاومين الذين يقاتلون أمام عدو يملك أقوى وأحدث الأسلحة تطورا.

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🔴 جديد.. نشرت كتائب القسام فيديو لاشتباك عناصرها مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

لاحظ بعض المسلحين، حُفاة الأقدام، ليتمكنوا من الاقتراب بهدوء إلى المدرعات الإسرائيلية. التكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية لم يكن في حسابها التعامل مع مقاتلين بدون أحذية. pic.twitter.com/p6mtdfywfv — الصين بالعربية (@mog_china) June 7, 2024

وفي اليوم الـ246 من الحرب على غزة، يشهد كل من دير البلح ومخيم النصيرات وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة، حيث قالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة في التعامل مع أعداد المصابين إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سابقا أن الفرقة "98" بدأت عملية عسكرية شرقي البريج وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة أنشطة الفرقتين "162" و"99″ بجنوب القطاع ووسطه.