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عاجل | إسرائيل هيوم عن حاييم تومر المسؤول السابق بالموساد: حرب واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة
8/6/2024-|آخر تحديث: 8/6/202411:32 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | إسرائيل هيوم عن حاييم تومر المسؤول السابق بالموساد: حرب واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة
إسرائيل هيوم عن تومر: الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل
إسرائيل هيوم عن تومر: نحن على مفترق طرق تاريخي مصيري وعلينا قبول مقترح بايدن
إسرائيل هيوم عن تومر: سلاح الجو لم يعد حرا بالعمل فوق لبنان بسبب نظام الكشف الذي زودت إيران حزب الله به
إسرائيل هيوم عن تومر: لدى حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان
إسرائيل هيوم عن تومر: الحرب الواسعة ستجعل مصير عكا وحيفا وطبريا وربما تل أبيب كمصير كريات شمونه
إسرائيل هيوم عن تومر: إذا اندلعت الحرب فإن صواريخ حزب الله ستشل إسرائيل بما في ذلك مطارا بن غوريون وحيفا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة