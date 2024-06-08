عاجل | إسرائيل هيوم عن حاييم تومر المسؤول السابق بالموساد: حرب واسعة مع حزب الله ستقوض قدرة إسرائيل على العمل كدولة

إسرائيل هيوم عن تومر: الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل

إسرائيل هيوم عن تومر: نحن على مفترق طرق تاريخي مصيري وعلينا قبول مقترح بايدن

إسرائيل هيوم عن تومر: سلاح الجو لم يعد حرا بالعمل فوق لبنان بسبب نظام الكشف الذي زودت إيران حزب الله به

إسرائيل هيوم عن تومر: لدى حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان

إسرائيل هيوم عن تومر: الحرب الواسعة ستجعل مصير عكا وحيفا وطبريا وربما تل أبيب كمصير كريات شمونه

إسرائيل هيوم عن تومر: إذا اندلعت الحرب فإن صواريخ حزب الله ستشل إسرائيل بما في ذلك مطارا بن غوريون وحيفا

التفاصيل بعد قليل..