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شاهد.. مئات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة بالنصيرات

EDITORS NOTE: Graphic content / A man rushes Palestinian boy Khaled Abu Samaha into the Al-Aqsa Martyrs Hospital in the central Gaza Strip after he was badly injured in Israeli bombardment on a house in Nuseirat city on May 27, 2024, amid continuing battles between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Bashar TALEB / AFP)
مجزرة النصيرات خلفت 210 شهداء حتى اللحظة (الفرنسية)
8/6/2024

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مجازر مروعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وذلك تزامنا مع عملية شنها بتعاون أميركي مكنته من استعادة 4 محتجزين إسرائيليين كانوا قرب المناطق التي تعرضت للقصف.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد شهداء مجازر النصيرات ارتفع إلى 210، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 400 مصاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لجثث وأشلاء الشهداء، وعشرات الجرحى من المدنيين، فضلا عن دمار واسع لحق بالمساكن والمناطق التي طالها القصف الإسرائيلي العشوائي.

وفيما يلي بعض من المشاهد تظهر جانبا من هول المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمخيم النصيرات:

قصف صاروخي مكثف وتصاعد الدخان وهلع المواطنين وسط حالة من الصدمة بمنطقة سوق النصيرات

 

مشاهد تظهر دفن عدد من شهداء مجزرة النصيرات

"قطعة من قلبي راحت يما".. أم فلسطينية تودع طفلها الشهيد

قصف غير مسبوق ومئات الشهداء والمصابين

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي