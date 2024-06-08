شاهد.. مئات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة بالنصيرات

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مجازر مروعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وذلك تزامنا مع عملية شنها بتعاون أميركي مكنته من استعادة 4 محتجزين إسرائيليين كانوا قرب المناطق التي تعرضت للقصف.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد شهداء مجازر النصيرات ارتفع إلى 210، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 400 مصاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لجثث وأشلاء الشهداء، وعشرات الجرحى من المدنيين، فضلا عن دمار واسع لحق بالمساكن والمناطق التي طالها القصف الإسرائيلي العشوائي.

وفيما يلي بعض من المشاهد تظهر جانبا من هول المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمخيم النصيرات:

قصف صاروخي مكثف وتصاعد الدخان وهلع المواطنين وسط حالة من الصدمة بمنطقة سوق النصيرات

مشاهد جديدة توثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/G6T7hasprT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 8, 2024

مشاهد تظهر دفن عدد من شهداء مجزرة النصيرات

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"قطعة من قلبي راحت يما".. أم فلسطينية تودع طفلها الشهيد

"قطعة من قلبي راحت يما".. أم فلسطينية تودع طفلها شهيدًا بعد مجزرة نفذها الاحتلال الاسرائيلي في مخيم #النصيرات وسط قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/y6c81B6SmU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 8, 2024

قصف غير مسبوق ومئات الشهداء والمصابين