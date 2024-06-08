رغم عملية النصيرات..عائلات المحتجزين لدى المقاومة تطالب بصفقة تبادل

طالب عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة إبرام صفقة تبادل للأسرى لإنقاذ ذويهم، وذلك على الرغم مما أبداه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من ثقة بأنه يمكن استعادة المحتجزين بذات الطريقة أو طريقة أخرى.

فقد طالب قريب الأسيرة كرمل جات التي تمت استعادتها اليوم وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت بضرورة الإسراع بالإفراج عن البقية عبر صفقة مع المقاومة، وقال "هناك أسرى فقدوا حياتهم في الأسر وليس لدينا وقت للانتظار". وأشار إلى أن عملية استعادة المحتجزين "نجحت اليوم بمعجزة وقد تفشل أخرى غدا".

وما أن أنهى نتنياهو مؤتمره الصحفي "الذي هنأ فيه قادة أجهزته الأمنية على ما حصل في مخيم النصيرات" اليوم حتى عقدت أسر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه بإعادة باقي المختطفين.

وشارك في المؤتمر عائلات الأسرى الأربعة الذين تمت استعادتهم اليوم وقالوا "أدركنا اليوم أنه يجب الإسراع بإبرام صفقة تبادل"، مشيرين إلى وجوب عمل كل شيء لإعادة باقي المحتجزين الـ120.

وأكدت العائلات أنها ستواصل "نضالها" من أجل إعادة كل المحتجزين. وأشارت إلى وجوب "التوصل لصفقة تبادل مع حماس حالا".

الأمر الذي ذهبت إليه عائلات الأسرى لدى المقاومة حيث طالبوا بعقد صفقة مع المقاومة فورا.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن استعادة جميع المحتجزين بعمليات "لذلك أنقذوهم فليس هناك وقت"، داعين للاستفادة من العملية للتوصل إلى صفقة لإعادة الجميع.

وقالت العائلات في بيان "نقترب من إتمام صفقة تبادل ويجب ألا نضيع هذه الفرصة" وإن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين "هي وقف إسرائيل للحرب وإبرام صفقة تبادل".