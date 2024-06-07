مشاهد حصرية للجزيرة من معارك ضارية في دير البلح

بثت الجزيرة مشاهد حصرية من المعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي دير البلح بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

ووفق المشاهد، استهدف مقاتلو القسام عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية (دبابات وجرافات) بقذائف "الياسين 105"، المضادة للدروع، وأصابوا بعضها بشكل مباشر.

كما أظهرت المشاهد استهداف قوة إسرائيلية كانت متحصنة بأحد المنازل، وإصابتها بقذيفة مضادة للتحصينات، وعودة المقاتل القسامي بنجاح إلى داخل النفق الهجومي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا منزلا تحصنت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وأوقعوها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى رصد هبوط طيران مروحي لإخلائهم شرقي دير البلح.

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة "98" بدأت عملية عسكرية شرقي البريج وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة أنشطة الفرقتين "162" و"99″ بجنوب القطاع ووسطه.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.