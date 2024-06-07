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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الضفة للمرة الثانية في أسبوع

إحراق المستوطنين أراضي زراعية في قرية برقا بالضفة
المستوطنون أحرقوا نحو 400 دونم من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون في برقة (الأناضول)
7/6/2024

أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين متطرفين أضرموا النار -اليوم الجمعة- في أراض زراعية بقرية برقة شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقال عمدة بلدة برقة صايل كنان إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون.

وأضاف كنان أن المستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة.

وبيّن أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين في البلدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تصاعدت وتنوعت بين مهاجمة الناس والمنازل وقطع الأشجار ومنع الوصول للحقول، وحرق مزروعات".

وندد كنان بتلك الاعتداءات، مطالبا بـ"تدخل فوري لوقف الهجمات التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 531 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 9040، وفق مصادر فلسطينية.

في حين أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات