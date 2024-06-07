"صواريخ أميركية وتنفيذ إسرائيلي".. غضب في منصات التواصل من قصف مدرسة بغزة

أثار فيديو، نشره الصحفي الفلسطيني محمد شاهين عبر صفحته على منصة إنستغرام تحت عنوان "صواريخ أميركية والتنفيذ إسرائيلي"، غضب مستخدمي التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو الصحفي محمد وهو يحمل بقايا الصواريخ التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، مكتوبا عليها "صُنع أميركي"، مما يشير إلى أن إسرائيل استخدمت ذخيرة أميركية في قتل المدنيين بغزة.

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي أثار ردودا غاضبة عبر مواقع التواصل عربيا ودوليا، وتساءل مستخدمو موقعي فيسبوك وإكس عما إذا كانت "أميركا شريكا في قتل الأبرياء بغزة"؟

🔴أمريكا شريك في دمار #غزة وقتل النساء والأطفال ؟ ▪️الأناضول: عثر فلسطينيون على بقايا ذخائر وصواريخ أمريكية الصنع خلفها الجيش الإسرائيلي وراءه خلال توغله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/e03hixHwwm — رصد (@Rassd_Oman) June 7, 2024

كما تساءل نشطاء فلسطينيون عن مصير السكان النازحين داخل المدرسة، التي تُعد محمية من قِبل الأمم المتحدة، وكتب أحدهم "أين يمكن للنازحين الذهاب من أجل الأمان"؟

قتلت اسرائيل في تلك المدرسة التابعة للأونروا اكثر من أربعين شهيداً .

الطواقم الطبية مازالت مستمرة في جمع اشلاء الشهداء من الاطفال والنازحين .

السلاح المستخدم في الاستهداف امريكي الصنع والتنفيذ اسرائيلي ، عملية مشتركة ضد المدنيين العزل . والسؤال الاهم اين يمكن للنازحين الذهاب… pic.twitter.com/QYgo3eBkOn — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 6, 2024

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن خبراء الأسلحة راجعوا مقطع فيديو تم التحقق من تصويره في موقع الحادث، وحددوا شظايا الذخيرة على أنها قنابل أميركية الصنع ذات قُطْر صغير.

وفي خان يونس بجنوب قاع غزة، عثر فلسطينيون على بقايا ذخائر وصواريخ أميركية الصنع خلفها الجيش الإسرائيلي أثناء توغله في المدينة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

عثر فلسطينيون على بقايا ذخائر وصواريخ أمريكية الصنع خلفها الجيش الإسرائيلي وراءه خلال توغله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ورصدت عدسة الأناضول وجود هذه المخلفات الفارغة التي تركها الجيش بين ركام المنازل المدمرة بمدينة خان يونس. 📸: دعاء الباز. pic.twitter.com/7NLw4Yf3GD — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 7, 2024

كما كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة أميركية في هجومه على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين فلسطينيين بمخيم النصيرات"، وسط قطاع غزة، وذلك بعد تحليل مقطع مصور من الموقع الذي شهد مجزرة جديدة بالمخيم.

وقالت الشبكة الأميركية إنها المرة الثانية خلال أسبوعين التي تتمكن فيها من التحقق من استخدام ذخائر مصنعة بالولايات المتحدة في هجمات قاتلة على النازحين الفلسطينيين بغزة.

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 36 ألفا و731 شهيدا، و83 ألفا و530 مصابا.