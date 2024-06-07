حكومة غزة: اغتيال رئيس بلدية النصيرات يهدف لخلق فوضى

قال مراسل الجزيرة إن 5 أشخاص، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، استشهدوا في غارة إسرائيلية على مبنى للبلدية وسط قطاع غزة.

من جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بإقدام الاحتلال على اغتيال رئيس بلدية مخيم النصيرات واعتبرها "جريمة حرب تهدف لخلق حالة من الفوضى والانفلات ومضاعفة الأزمة الإنسانية".

وأضاف المكتب في بيان أن "هذه المجزرة تعد جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، وتُعتبر حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل متعمد ومخطط له مسبقا".

ولفت إلى أن "هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال بحق البلديات ورؤسائها، حيث قام سابقا باغتيال كل من رئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، واليوم اغتيال رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري".

وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تدل على عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال والأميركان، والتي وصلت إلى هذه المرحلة من القتل".

وطالب دول العالم "بملاحقة الاحتلال في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، والضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة منذ ثمانية شهور متواصلة".

حرب مدمرة

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن "طواقم الدفاع المدني في غزة انتشلت 5 شهداء، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاري، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمبنى تابع للبلدية وسط القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.