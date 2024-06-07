الجيش الأميركي يعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة

أعلن الجيش الأميركي -اليوم الجمعة- إعادة إنشاء الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد إصلاحه في ميناء أسدود الإسرائيلي إثر تعرض هيكله لأضرار بسبب العوامل الجوية.

وقالت القيادة العسكرية المركزية (سنتكوم) إنها نجحت في إعادة الرصيف المؤقت إلى غزة، مما يتيح الاستمرار في توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها.

وأضافت أنه خلال الأيام المقبلة ستقوم بتيسير حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ.

يذكر أنه تم تسليم نحو ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف منذ افتتاحه يوم 17 مايو/أيار الماضي، لكنه تضرر نتيجة أمواج عاتية بعد نحو أسبوع من بدء عمليات التسليم.

تكلفة الأضرار

وكانت وزارة الدفاع الأميركية كشفت عن الحاجة إلى إصلاحات مكلفة للرصيف المؤقت بعد تعرضه لأضرار.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، تقدَّر تكلفة الإصلاحات الضرورية بنحو 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار.

وكشفت الصحيفة عن أن الفرق العسكرية الأميركية قامت ببناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أسدود الإسرائيلي، وهي منطقة توفر حماية أكبر من الأمواج القوية التي تسببت بأضرار جسيمة للمنشأة المؤقتة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن مارس/آذار الماضي أن بلاده ستعمل على إنشاء الرصيف لزيادة توصيل المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

ويقول الفلسطينيون إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو خدمة لمصالح سياسية خفية لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه خطوة إنسانية.

وتتحكم إسرائيل في إيصال المساعدات إلى غزة وتقيدها، كما أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي، مما حرم سكان القطاع من المساعدات والغذاء والأدوية والوقود، ومنع خروج المصابين للعلاج.