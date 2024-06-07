الآلاف يتظاهرون بعواصم عربية دعما لغزة ومطالبة بإنهاء العدوان

تظاهر الآلاف في عدد من العواصم العربية، اليوم الجمعة، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبين بإنهاء الحرب ومقاطعة البضائع الداعمة للاحتلال.

ففي اليمن، شهدت العاصمة صنعاء تظاهرة داعمة للفلسطينيين، وتزامنت مع مظاهرات أخرى في محافظات يمنية تحت شعار "مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات"، مطالبين بتصعيد العمليات المساندة للمقاومة الفلسطينية.

كما ندد يمنيون في وقفة بمدينة تعز بما وصفوه بالتخاذل الدولي أمام جرائم الإبادة الجماعية التي تجري في غزة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية وتطالب بدعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر فتح المعابر وإدخال المستلزمات الغذائية والطبية إلى القطاع، كما طالبوا المجتمع الدولي بإيقاف الجرائم المستمرة في غزة، وضمان محاسبة الضالعين فيها.

تعرضت مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء لغارات أثناء مسيرة ميدان السبعين ولم تؤثر في عزيمة المشاركين بل زادتهم حماسا وثباتا pic.twitter.com/jUkDVghJCl — سمير المترب – Sameer Almotareb (@yemen_sameer) June 7, 2024

وفي الأردن، جابت مسيرة العاصمة الأردنية عمّان دعما للمقاومة الفلسطينية، وذلك في ذكرى مرور 75 عاما على نكسة يونيو/حزيران عام 1967.

واعتبر المشاركون في المسيرة ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخا جديدا يبعث على الأمل في أن تحرير فلسطين ممكن فقط بالمقاومة، حسب تعبيرهم.

كما شهدت محافظات إربد (شمال) والكرك (جنوب) مسيرة ووقفة تضامنا مع قطاع غزة.

وفي العراق، شهدت العاصمة بغداد مسيرة ووقفة تضامنية مع قطاع غزة عقب صلاة الجمعة.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات داعمة لفلسطين ومنددة باستمرار الحرب على غزة، فضلا عن دعوات بضرورة وقف الحرب على القطاع، وبمقاطعة البضائع الداعمة لإسرائيل.

وفي المغرب، نظم الآلاف وقفات تضامنية مع غزة طالبوا خلالها بدعم الفلسطينيين وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ونظمت الوقفات التضامنية عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن بالمملكة منها سيدي بنور ومكناس (شمال)، وبركان وأحفير وزايو (شرق)، وأكادير (غرب).

وفي موريتانيا، تظاهر المئات في العاصمة نواكشوط دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ونُظمت المظاهرة تحت شعار "غزة عنوان الصمود بمشاركة" عدد من السياسيين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها التاسع نحو 120 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.