إصابة 9 جنود إسرائيليين والمقاومة تخوض اشتباكات في رفح

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- بإصابة 9 من جنوده، بينهم 7 في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الاشتباكات في محاولة التقدم بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3763، منهم 1902 أصيبوا منذ بداية المعارك البرية يوم 27 من الشهر ذاته.

وأشار الجيش إلى أن 26 جنديا من المصابين جروحهم خطيرة، و193 جروحهم متوسطة، و36 جروحهم طفيفة.

وفي حين قال الجيش الإسرائيلي إن 7 جنود أصيبوا بمعارك غزة، لم يوضح أين أصيب الجنديين الآخرين.

يشار إلى أن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 646 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 294 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، غير أن مستشفيات ووسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن العدد الفعلي لقتلى ومصابي الجيش أكبر مما يعلن عنه.

اشتباكات في رفح

وميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي قشطة وسوق الحلال في رفح.

وأفادت كتائب القسام بأنها استهدفت دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا في رفح.

وقالت إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في استهداف منزل تحصنت داخله في دير البلح وسط القطاع.

في حين أفادت سرايا القدس بأنها قصفت برشقة صاروخية مقر قيادة فرقة غزة في موقع رعيم.

#شاهد| لحظة قصف الاحتلال مبنىً سكنيًا في قطاع غزة pic.twitter.com/wJ2FhhbqDH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 7, 2024

قنص مدنيين

وفي رفح أيضا، قال مراسل الجزيرة إن جثماني شهيدين انتشلا بعد أن قضيا برصاص قناص إسرائيلي بينهما طفل غربي المدينة.

وأكد أن قصفا مدفعيا وجويا استهدف منطقتي الحي السعودي وتل السلطان غربي مدينة رفح، وأن فلسطينيين استشهدوا بقصف استهدف منزلا مأهولا قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال المراسل إن قصفا استهدف بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت -صباح اليوم الجمعة- أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ أمس 8 مجازر راح ضحيتها 77 شهيدا و221 مصابا.

وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 36 ألفا و731 شهيدا و83 ألفا و530 مصابا، فضلا عن آلاف المفقودين.