40 شهيدا في مجزرة إسرائيلية بغزة والاحتلال يزعم استهداف عناصر للمقاومة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد نحو 40 شخصا على الأقل وإصابة عشرات -معظمهم أطفال ونساء- إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يسكنها نازحون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في غزة إن من بين الشهداء 14 طفلا و9 نساء، وأكد إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلاً و18 امرأة.

وأضاف المكتب أن مركز النُّزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية هو مركز النُّزوح رقم 149 الذي يتم استهدافه، من خلال قصفه بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات.

ووصفت وزارة الصحة في غزة ما حدث في المدرسة بالمجزرة المروعة، وقالت إن عدد الشهداء جراء المجزرة مرشح للزيادة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات وخطورتها.

وفي اتصال مع الجزيرة، قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة إن استهداف المدرسة دليل واضح على جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

في المقابل، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على المدرسة بأن طائراته استهدفت مجموعة من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغلاف غزة.

وزعم جيش الاحتلال اغتيال عناصر كانوا يخططون لعمليات قريبا، وقال إنه اتخذ قبل القصف إجراءات كثيرة من الجو لتقليص إصابات المدنيين.

وفي دير البلح، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران إن المستشفى استقبل 141 شهيدا و380 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

من جانب آخر، دمرت غارات جيش الاحتلال عددا من المنازل في حي تل السلطان والحي السعودي غربي رفح، كما استهدفت غارات منازل أخرى في مخيم الشابورة وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 36654 شهيدا و83309 مصابين.