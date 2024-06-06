مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 بهجوم لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده، وإصابة 11 آخرين بينهم 8 عسكريين في هجوم لحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن حزب الله اللبناني نفذ هجوما بطائرتين مسيرتين، على موقع للجنود الإسرائيليين "قرب قرية حرفيش العربية في الجليل الأعلى الليلة الماضية".

و أضاف "انفجرت المسيرتان على التوالي بمجموعة الجنود ومن ثم بفرق الإنقاذ التي هرعت لإسعافهم"، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان إلى 26 قتيلا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ244، ومن بين القتلى 18 جنديا وضابطا، قتلوا في قصف واشتباكات مع مقاتلي حزب الله على طول الحدود.

في غضون ذلك، قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك إن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على حزب الله "يمكن أن يجلب دمارا رهيبا لإسرائيل بأكملها" مضيفا أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وقائد الأركان هرتسي هاليفي "ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه".