أخبار

عاجل | مصادر طبية: سقوط حافلة تقل 50 طفلا في نهر العاصي قرب مدينة دركوش بريف إدلب الغربي وأنباء عن سقوط ضحايا

6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202404:08 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة