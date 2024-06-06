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عاجل | الجزيرة تعرض مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام في بيت حانون
6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202409:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- الجزيرة تعرض مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام في بيت حانون.
- كمين بيت حانون نفذته القسام يوم 22 مايو/أيار الماضي على 3 مراحل، واستمر 26 ساعة متواصلة.
- كمين بيت حانون شمل تفجير عبوات وإلقاء قنابل يدوية وقنصا.
- قيادي في القسام للجزيرة: قوات العدو تقدمت نحو بيت حانون وفق المسار الذي توقعناه مسبقا.
- قيادي في القسام للجزيرة: توقعنا قدوم قوات لنفس النفق الذي استخدمناه لتنفيذ الكمين، فقام المجاهدون بتفخيخه.
- قيادي في القسام للجزيرة: بعد هذه العملية، أجلى العدو كل قواته من محور التقدم، وانسحب إلى داخل أراضينا المحتلة.
المصدر : الجزيرة