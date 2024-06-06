بيان مشترك لقادة عدد من الدول يطالب حماس بالتوصل لاتفاق

دعا بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا ودول أخرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في البيان رؤساء كل من الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدانمارك وفرنسا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلند.

وجاء في البيان "في هذه اللحظة الحاسمة ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإتمام هذا الاتفاق".

مباحثات في الدوحة

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية عباس كامل التقيا أمس الأربعاء في الدوحة مسؤولي حركة حماس لبحث الصفقة المحتملة.

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول مطلع أن مدير "سي آي إيه" التقى في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات المصرية.

وأضافت أن الاجتماع ركز على إيجاد سبل للتقريب بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت نيويورك تايمز نقلا عن المسؤول أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعلت حماس تتساءل عما إذا كانت إسرائيل تريد فعلا وقفا دائما للقتال.

من جهة أخرى، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن "عاصفة سياسية" داخل إسرائيل بعد خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من شأنها تهديد استقرار الحكومة.

وكان وزير الأمن إيتمار بن غفير تحدث عما سماه "تنصل" نتنياهو من إطلاعه على مسودة مقترح الصفقة، مضيفا "أسأل رئيس الحكومة: هل لديك ما تخفيه؟ وأقول له: إذا وقعت على صفقة متخاذلة تؤدي إلى إنهاء الحرب دون القضاء على حماس فإن حزب قوة يهودية سيفكك الحكومة".

وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت عدم إرسال وفد إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات إلا بعد موافقة حماس على المقترح الإسرائيلي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مصادر في مجلس الحرب تصف هذه الأيام بأنها حاسمة بالنسبة لمستقبل المفاوضات ومصيرها.

انتظار رد حماس

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه لا يعتقد أن رد حماس على المقترح الذي أعلنه بايدن يحتاج وقتا طويلا.

وأعرب ميلر عن أمله في أن ترد حماس على المقترح بأقرب وقت ممكن.

في المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

وأضاف هنية في بيان أن الحركة "تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

ويوم الجمعة الماضي، تحدث بايدن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.