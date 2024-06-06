شاهد.. القسام تستهدف دبابة وجرافات إسرائيلية جنوبي رفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد توثق استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية وعدد من الجرافات العسكرية بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، إضافة إلى قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم جنوبي رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية اختراق للسياج الفاصل مع إسرائيل، "ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح"، كما أكدت قتل 5 من جنود الاحتلال بعد تفجير فتحة نفق غربي المدينة ذاتها.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها "محدودة النطاق"، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي -بعد وقت قصير- احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.