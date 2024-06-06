زيلينسكي في الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عصر الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال زيلينسكي في حسابه على منصة إكس "وصلت إلى قطر لإجراء محادثات مع صديقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف أنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى "استعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا"، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بأن قطر لعبت دورا فاعلا في تنظيم قمة السلام المزمع عقدها في سويسرا منتصف يونيو/حزيران الجاري، حيث تأمل كييف أن تتصدر قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين جدول الأعمال.

وشدد زيلينسكي على أن الدوحة "ينبغي أن تصبح أحد أصوات الشرق الأوسط الداعمة لعودة الناس إلى ديارهم والأمن الغذائي والنووي وأمن الطاقة العالمي".

ومنذ يوليو/تموز 2023، ساعدت قطر على إعادة عشرات الأطفال الذين نُقلوا إلى روسيا والمناطق التي استولت عليها خلال الحرب المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط 2022، في مسألة تحمل حساسية بالغة في أوكرانيا.