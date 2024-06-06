إعلام إسرائيلي: توجه أممي لتصنيف تل أبيب ضمن القائمة السوداء لقتل الأطفال

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ تل أبيب عن قرار يضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

وأوضحت القناة أن غوتيريش أبلغ مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، أنه سيوقع على القرار الأسبوع المقبل، في حين قالت إسرائيل إنها تلقت معلومات محدثة بشأن هذه المسألة وإنها تستعد لنشر القرار.

وأشارت القناة إلى أن المخاوف لدى الإسرائيليين من القرار، الذي ينص على أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يؤذي الأطفال، أنه سيؤدي إلى فرض عقوبات من قبل دول العالم، بما سيؤثر مباشرة على توريد الذخائر إلى إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد "إن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء هو خطوة سياسية خطيرة لا أساس لها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي فقد منذ فترة طويلة كل اتجاه أخلاقي"، حسب ما نقلته القناة.

وانتقد لبيد الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو وقال إنها فقدت القدرة على وقف التدهور السياسي في إسرائيل، مطالبا بما أسماها "حكومة عاقلة" يمكنها إعادة بناء مكانتنا الدولية وتقويتنا في الخارج، بحسب تعبيره.

قائمة العار

وكانت القناة الـ13 ذكرت في تقرير قبل نحو أسبوع أن "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حاليا تمهيدا لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدرج في القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".

وإذا أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل في "قائمة العار"، فسيكون القرار ساري المفعول لمدة 4 سنوات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.