السعودية تستطلع هلال ذي الحجة مساء الخميس

تستطلع السعودية، مساء اليوم الخميس، هلال شهر ذي الحجة آخر شهور العام الهجري الحالي 1445، وهو الشهر الذي يشهد يومه التاسع الوقوف بعرفة ويوافق يومه العاشر عيد الأضحى المبارك.

ودعت المحكمة العليا بالمملكة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة".

وحثت المحكمة "كل مّن يرى هلال شهر ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها".

وحسب وكالة الأناضول، فعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.

يأتي ذلك بينما تتواصل الاستعدادات في المملكة لمناسك الحج، علما بأن العام الماضي شهد أداء ما يتجاوز 1.8 مليون حاج من 150 دولة للمناسك في أول موسم يشهد عودة كاملة للمناسك منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.

وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، نحو 899 ألفا، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من كافة أرجاء العالم.