الرقابة العسكرية بإسرائيل تمنع النشر عن تضرر القبة الحديدية

حظرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية على وسائل الإعلام نشر الأضرار التي لحقت بمنظومة القبة الحديدية بعد استهدافها من قبل حزب الله اللبناني أمس الأربعاء.

وكان موقع حدشوت حموت قد ذكر أن أضرارا لحقت ببطارية القبة الحديدية أمس.

وأعلن حزب الله -في وقت سابق أمس الأربعاء- مهاجمته 9 أهداف إسرائيلية، وأكد أنه دمر منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه، وقال إنه هاجم بالمسيرات مقر ضباط العدو وجنوده جنوب ‌‏مستوطنة الكوش ‌‏وأوقع قتلى وجرحى، كما بث صورا لاستهداف آلية عسكرية وطاقمها في الشمال.

وبث حزب الله مشاهد من استهداف مقاتليه بصاروخ موجه منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش الاحتلال شمال إسرائيل، مما أدى لتدميرها.

كما قال الحزب إنه استهدف بمُسيّرة جنودا إسرائيليين في موقع البغدادي، كما هاجم تجمعات للجنود في حرش برعام وموقعي بركة ريشا والمالكية، وقصف موقعي ‏السماقة وزبدين.