الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 جنديا خلال 24 ساعة

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 24 جنديا بينهم 6 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد جرحاه 3754 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي حين لم يحدد الجيش موقع إصابة باقي الجنود، أشارت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إلى إصابة 8 جنود قرب الحدود اللبنانية مساء الأربعاء.

ووفق الجيش الإسرائيلي -حسب معطياته- فقد ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة إلى 1895، مقارنة بـ1889 الأربعاء، مشيرا إلى أن جنودا يتلقون العلاج بينهم 31 بحالة خطيرة، و191 بحالة متوسطة، و40 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 646 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 294 بالمعارك البرية في غزة، إذ يواصل جيش الاحتلال توغله في محاور لا سيما برفح.

ودأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على نشر مشاهد مصورة مما توثقه لعملياتها ضد جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال سواء بالقذائف أو نصب الكمائن، مؤكدة إيقاع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى خلال تلك العمليات.

ويواصل جيش الاحتلال حربه على غزة لليوم الـ244، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.