الأعلى منذ بداية العام.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة

قالت هيئتان فلسطينيتان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ بداية العام الجاري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، في بيان مشترك، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بلغت أكثر من 9 آلاف و100 فلسطيني".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة".

وأفادت الهيئة والنادي الفلسطينيان بأن "هذه الحصيلة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، ومن بين المعتقلين سيدتان وأسرى سابقون".

وتركزت الاعتقالات الجديدة بمحافظة قلقيلية شمالا حيث اعتُقل 26 فلسطينيا، بينما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات القدس ورام الله (وسط) والخليل (جنوبا) ونابلس (شمالا) حسب البيان.

وبموازاة حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لمقتل 528 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن قتل وجرح أكثر من 119 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

​​​​​​​وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.