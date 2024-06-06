اتهام فلسطيني في فرنسا بهجمات ضد إسرائيليين

وجهت النيابة الفرنسية تهمة "تمويل الإرهاب والتواطؤ في محاولات اغتيال" إلى شاب فلسطيني يعيش في العاصمة باريس، للاشتباه في صلته بهجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، وذلك بناء على تبليغ إسرائيل عنه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس عن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب قولها إن الشاب الفلسطيني "وضع في الحبس الاحتياطي، ويحاكم بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية بهدف التحضير لجرائم اعتداء على أشخاص وتمويل الإرهاب والتواطؤ في محاولات اغتيال تتعلق بتنظيم إرهابي".

وأوضحت أن التحقيقات معه جاءت في إطار تحقيق فتحته النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وقال مصدر مطلع على القضية إن هذا التحقيق "فتح بعد تبليغ من القضاء الإسرائيلي للسلطات الفرنسية".

ولم يذكر المصدر اسم الشاب، مكتفيا بالقول إنه فلسطيني يبلغ نحو 35 عاما ويعيش في فرنسا منذ سنوات عدة، وقدمه الادعاء على أنه عضو في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب المصدر "يشتبه في صلته بهجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة مطلع عام 2023، وفي أنه أرسل أموالا إلى الكتائب، وفي هذه القضية التي جرت فيها الوقائع في الخارج يحق للقضاء الفرنسي التحقيق بسبب مكان إقامة المتهم في فرنسا".

يذكر أن كتائب شهداء الأقصى مدرجة في قائمة المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "إرهابية" منذ عام 2002.