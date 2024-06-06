إيران تعلن اعتقال جاسوس يعمل لحساب الموساد

أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن اعتقال جاسوس يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن جهاز الاستخبارات ألقى القبض على جاسوس لصالح الموساد بتعليمات من النيابة العامة.

وأوضح أن الموقوف -الذي لم تعلن عن تفاصيل هويته-، كان يتنقل بين محافظات عديدة من أجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية فور وصوله إلى أردبيل.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن هذا الجاسوس كان على اتصال عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز الموساد، وقام بجمع "بيانات حساسة" لصالح إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حكمت السلطات القضائية في إيران بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بتهمة التعاون مع الموساد في التخطيط لهجوم على مصنع لوزارة الدفاع بمدينة أصفهان.

وأعلنت طهران في أغسطس/آب 2023 إحباط مخطط "متشعب جدا" دبره الموساد بهدف "تخريب" برنامجها للصواريخ الباليستية. وقبل ذلك، اتهمت إسرائيلَ في فبراير/شباط بتحمل مسؤولية هجوم بمسيّرات على موقع عسكري في أصفهان.