أمير قطر يستقبل الرئيس الأوكراني بالدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات في الدوحة الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .

وجرى خلال المحادثات استعراض آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما مساعي وجهود المجتمع الدولي لوقف القتال وحماية المدنيين، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية.

كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان زيلينسكي وصل إلى الدوحة عصر الأربعاء، وصرح على حسابه في منصة إكس بأنه يعتزم بحث سبل مشاركة قطر في عملية ترمي إلى "استعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا"، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن قطر لعبت دورا فاعلا في تنظيم قمة السلام المزمع عقدها في سويسرا منتصف يونيو/حزيران الجاري، حيث تأمل كييف أن تتصدر قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين جدول الأعمال.

وشدد زيلينسكي على أن الدوحة "ينبغي أن تصبح أحد أصوات الشرق الأوسط الداعمة لعودة الناس إلى ديارهم والأمن الغذائي والنووي وأمن الطاقة العالمي".

ومنذ يوليو/تموز 2023، ساعدت قطر على إعادة عشرات الأطفال الذين نُقلوا إلى روسيا والمناطق التي استولت عليها خلال الحرب المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط 2022، في مسألة تحمل حساسية بالغة في أوكرانيا.