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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يقرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر
5/6/2024-|آخر تحديث: 5/6/202403:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يقرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: خشية القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب دفعها لطلب ضمانات
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بحكومة نتنياهو: قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة
المصدر : الجزيرة