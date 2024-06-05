عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يقرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: خشية القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب دفعها لطلب ضمانات

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بحكومة نتنياهو: قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة