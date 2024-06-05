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إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان

إطلاق نار في محيط السفارة الميركية في بيروت
الجيش اللبناني أعلن إصابة المهاجم واعتقاله (الجزيرة) (الجزيرة)
5/6/2024-|آخر تحديث: 5/6/202409:57 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، بإطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في منطقة عوكر في جبل لبنان شمال العاصمة بيروت.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار لمدة ربع ساعة في محيط مبنى السفارة الأميركية.

وأشار المراسل أن هناك اجراءات مشددة للجيش اللبناني في هذه المنطقة والوصول إلى السفارة الأميركية يحتاج إلى تجاوز مجموعة من الحواجز للجيش اللبناني.

وقالت السفارة الأميركية إنها تلقت بلاغا في الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع إكس "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

من جهته، قال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه رد بإطلاق النار وأصاب المهاجم الذي يحمل الجنسية السورية، مؤكدا أنه جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

المصدر : الجزيرة