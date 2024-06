شاهد.. إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان

أفاد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم بإطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في منطقة عوكر في جبل لبنان شمال العاصمة بيروت.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار مدة ربع ساعة في محيط مبنى السفارة الأميركية.

وأشار المراسل إلى أن هناك إجراءات مشددة للجيش اللبناني في هذه المنطقة، وأن الوصول إلى السفارة الأميركية يحتاج إلى تجاوز مجموعة من الحواجز للجيش اللبناني.

ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية إنها تلقت بلاغا، الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت المحلي، عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع إكس: "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact…

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024