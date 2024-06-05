شاهد.. إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان

أفاد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم بإطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في منطقة عوكر في جبل لبنان شمال العاصمة بيروت.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار مدة ربع ساعة في محيط مبنى السفارة الأميركية.

وأشار المراسل إلى أن هناك إجراءات مشددة للجيش اللبناني في هذه المنطقة، وأن الوصول إلى السفارة الأميركية يحتاج إلى تجاوز مجموعة من الحواجز للجيش اللبناني.

إطلاق نار في محيط #السفارة_الأميركية في عوكر pic.twitter.com/vL8Dg3JeoO — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) June 5, 2024

ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية إنها تلقت بلاغا، الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت المحلي، عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع إكس: "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024

من جهته، قال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه رد بإطلاق النار وأصاب المهاجم الذي يحمل الجنسية السورية، مؤكدا أنه جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الوضع مستتب وإنه قد بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأميركية وتوقيف المتورطين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تعرضت سفارة الولايات المتحدة في لبنان لإطلاق نار دون وقوع إصابات. وأعلنت السلطات اللبنانية توقيف المهاجم وقالت إنه عامل توصيل أراد "الانتقام" لتعرضه للإهانة من قبل أحد عناصر الأمن.

وتزامن الحادث حينها مع الذكرى الـ39 لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعا للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني المسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984 بعد تعرض مبناها السابق في منطقة عين المريسة في غرب بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 أبريل/نيسان 1983 أدى لمقتل 63 شخصا. وتبنت الهجوم منظمة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، أكدت واشنطن أنها مرتبطة بحزب الله.