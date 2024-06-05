جامعة باليرمو الإيطالية تقرر مقاطعة نظيراتها الإسرائيلية

أعلنت جامعة باليرمو الإيطالية أمس الثلاثاء مقاطعة كافة العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية حتى انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وجاء القرار بعد 26 يوما من الاعتصام الذي أقامه طلبة الجامعة احتجاجا على الصلات التي تربط جامعتهم مع الباحثين والجامعات الإسرائيلية.

ويأتي قرار المجلس الأكاديمي في جامعة باليرمو (تأسست عام 1806) بتعليق اتفاقياته مع الجامعات الإسرائيلية على إثر ما وصفوه بـ"الافتقار إلى الضمانات الأمنية اللازمة التي سيواجهها المشاركون الموفدون في هذه اللحظة الحساسة من الأزمة الدولية".

كما أعلن المجلس سعيه لاتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم نظام التعليم الفلسطيني.

من جانبهم، اعتبر المعتصمون المطالبون بقطع العلاقة مع الجامعات الإسرائيلية أن قرار الجامعة يحقق المطالب التي نظموا احتجاجهم لأجلها.

يذكر أن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول تشهد تزايدا في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، والتي تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تدعو لسحب أي استثمارات أو علاقات تمتلكها تلك الجامعات مع الشركات الإسرائيلية التي يعتبرونها متواطئة في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.