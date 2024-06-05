بيان أممي حول أعداد الشهداء والجرحى في الضفة منذ 7 أكتوبر

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 500 فلسطيني ربعهم من الأطفال، استشهدوا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه منذ 7 أكتوبر استشهد أكثر من 500 فلسطيني ربعهم تقريبا من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف أن الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، بينما قتل المستوطنون الإسرائيليون 10 آخرين.

وذكر المكتب أنه خلال الفترة نفسها أصيب أكثر من 5100 فلسطيني في تلك المناطق.

كما سجل المكتب أكثر من 940 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر، وفق البيان.

تدمير وتهجير

وأوضح أنه على مدى الأشهر الثمانية الماضية، قامت السلطات الإسرائيلية في تلك المناطق بهدم ومصادرة أكثر من 900 مبنى فلسطيني، نحو 40% منها منازل مأهولة، ما أدى إلى تهجير أكثر من ألفي شخص.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9 آلاف.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 527 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.