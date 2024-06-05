القضاء البريطاني يدين شرطيا لنشره صورتين دعما لحماس

أمرت محكمة في لندن -الثلاثاء- شرطيا بريطانيًّا القيام بأعمال المنفعة العامة مدة 18 شهرا لبثه صورتين دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي مطلع مايو/أيار، أقر محمد عادل (26 عاما) -وهو عنصر في شرطة غرب يوركشاير في شمال إنجلترا- بـ"الذنب في التهمتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وبعيد الهجوم غير المسبوق لحماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر عادل صورة على "واتساب" تظهر مقاتلا من الحركة مرفقة بتصريح لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

كذلك، شارك صورة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني مرفقة هذه المرة بتصريح لأبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام.

وأبلغ اثنان من زملائه قيادة الشرطة، وأوقف في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وعُلّق عمله.

وقال القاضي بول غولدسميث لدى النطق بالحكم إن حرمانه من حريته حتى مع وقف التنفيذ، سيكون "غير متناسب".

وردت تانيا ويلكنز، من شرطة غرب يوركشاير بالقول: "بالنظر إلى نتائج هذه القضية، سنبدأ الآن إجراءات تأديبية".

وأضافت "لقد كنا واضحين مع جميع موظفينا أنه من غير الملائم لأي شخص يعمل في الشرطة أن يكون عضوا في منظمة محظورة أو يظهر الدعم لها".

وتحظر المملكة المتحدة حركة حماس، وتدرج أيضا كتائب القسام على قائمة المنظمات "الإرهابية" المحظورة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهدت المدن البريطانية -وخاصة العاصمة لندن- عدة مسيرات ومظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

وواصل البريطانيون إظهار الدعم للشعب الفلسطيني، رغم موقف الحكومة المؤيد لإسرائيل.