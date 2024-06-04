مجازر بغزة وكمين للقسام يستهدف قوة إسرائيلية تضم 15 جنديا

قالت مصادر طبية إن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت المقاومة استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال وسط وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف قبل قليل المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 8 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين وسيارة تضم أفرادا من الشرطة الفلسطينية، عند مدخل مركز للإيواء شمالي دير البلح، وسط القطاع.

وأكد أن عددا من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

نسف مبانٍ سكنية

وأكد مراسل الجزيرة تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة جنوبي حي تل السلطان، غربي مدينة رفح.

وتصاعدت أعمدة دخان من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي الذي يستهدف منازل ومنشآت تجارية غربي مدينة رفح، بينما تقوم آليات جيش الاحتلال بعمليات تجريف وتمشيط واسعة على الحدود الفلسطينية المصرية، جنوبي رفح.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية ومنشآت تجارية جنوب غربي مدينة رفح.

وأفاد شهود عيان باشتعال النيران في "مستشفى الكويت التخصصي"، نتيجة استمرار العملية العسكرية لجيش الاحتلال في محيطه، وسط غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المنازل القريبة من المستشفى.

وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و550 شهيدا، إلى جانب 82 ألفا و959 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قصف وكمائن

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين مُحكم داخل أحد المنازل جنوبي حي الصبرة في مدينة غزة.

كما أعلنت الكتائب استهداف حفار عسكري ودبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 في مخيم يبنا برفح.

وقالت إنها استهدفت جنودا إسرائيليين في مدينتي غزة ورفح، كما بثت مشاهد من تفخيخ مقاتليها أحد المنازل وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، وتمكنهم من إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين.

ونشرت كتائب القسام أيضا مشاهد لما قالت إنه قصف بقذائف هاون، استهدفت به تجمعا للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط الكلية الجامعية، جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

#عاجل | كتائب القسام: استهدفنا قوة صهيونية قوامها 15 جنديا في كمين محكم داخل أحد المنازل جنوب حي الصبرة في مدينة #غزة #حرب_غزة pic.twitter.com/bq2LKTQR3K — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 4, 2024

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مقاتليها بصواريخ "107" قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط تل زعرب، جنوب غربي مدينة رفح، وقصفوا بقذائف هاون من العيار الثقيل مقر قيادة وسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان"، بمحور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وبثت سرايا القدس صورا لقصفها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مخيم جباليا، وسط قطاع غزة.

كما بثت صورا لاستهداف مقاتليها بقذائف هاون قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.