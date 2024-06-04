برلمان سلوفينيا يقر الاعتراف بدولة فلسطين

أقر برلمان سلوفينيا بغالبية الأصوات، اليوم الثلاثاء، نصا يعترف بدولة فلسطين، وذلك بعد أيام من اعتراف الحكومة.

وصادق البرلمان على نص يعترف بفلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.

وكان رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب قد أعلن، الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين.

وقال غولوب، في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إنها قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الثلاثاء، اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.