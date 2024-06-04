شاهد.. صور جوية تظهر حجم الدمار الهائل في جباليا

رصد مراسل الجزيرة في شمال غزة، جزءا من حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال بعد انسحابه من مخيم جباليا، والعملية العسكرية التي امتدت لنحو 20 يوما.

وتظهر الصور الجوية قيام قوات الاحتلال بنسف وتدمير جميع الأحياء السكنية للمخيم، ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، والسوق المركزي، والبنى التحتية.

وقال المراسل إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا ومناطق الشمال أدت إلى تدمير 6 بلوكات بشكل كامل من أصل 12، و6 أخرى بشكل جزئي، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير تجاوزت 50 ألفا.