يحتسي قهوة ويطلق قذيفة.. مشهد لعنصر من سرايا القدس يغزو المنصات

"قهوة الصباح لنا.. وصاروخ للأعداء" بهذه العبارة علق أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لأحد عناصر سرايا القدس خلال استهدافه قوات الاحتلال في مخيم جباليا.

وفي التفاصيل، تظهر مشاهد بثتها سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– لأحد عناصرها وهو يحتسي قهوة الصباح، واضعا رجلا على رجل ويضرب بقذائف الهاون والطيران الإسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف.

"سـ..ـرايا القدس": "استهداف جنود وآليات إسرائيلية في مخيم جباليا بقذائف الهاون"#حرب_غزة pic.twitter.com/qUKIphh8XU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 4, 2024

الفيديو غزا منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل العديد من النشطاء معه، وعلق أحدهم بالقول "الشباب تفطر وتتغذى وتتعشى وهي تضرب هاون".

ايش الروقان إلى هو فيه ، تحسه قاعد في كافي شوب

كاسة قهوة ورجل على رجل ويضرب هاون والطيران الاسرائيلي فوقه وقريب من ميدان المعارك العنيف . ماشاء الله على قوة الايمان والقلب . الشباب تفطر وتتغذى وتتعشى وهي تضرب هاون . واسرائيل تخرج وتقولك مسيطرة وخطوط حمراء هذه المشاهد قمة… pic.twitter.com/XeFEYjMGJC — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 4, 2024

رجل على رجل،

مع كاسة شاي، وبرودة اعصاب، وفي التأني السلامة

شباب الميـدان بيضربوا على اقل من مهلهم،

مع شوية كيف، وينك يا النتن تشوف 😁😁. pic.twitter.com/m1PYZydbkJ — Arwa almograbi (@AlmograbiArwa) June 4, 2024

بينما وصف آخرون المشهد بعبارة "أحلى صباحية من أرض غزة" مشيرا إلى أن عنصر سرايا القدس، يظهر وهو يحتسي قهوة الصباح في أريحية ويقصف عدوه بقذائف الهاون في الوقت ذاته.

أحلى اصطباحة من أرض #غزة 🌞

وأحلى قاعدة وكوبايه القهوة الرايقة ☕️

ومع أحلى مقاوم وبمزاج يقصف هون شويه 🚀

على أوسخ عدو شوفنه فى يوم أو نعرفه 🐷👹 pic.twitter.com/34px03mzFv — 🇵🇸 🇪🇬 Mo.Rashad | محمد رشاد (@Morashad1010) June 4, 2024

في حين سخر بعض النشطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، وقارنوا بين عناصر المقاومة التي تواجه الموت بكل رباطة جأش وهدوء بال، أو كما قال أحدهم "بقذيفة الهاون وكأس قهوة وقعدة رجل على رجل" عكس جنود الاحتلال الذين يحتمون داخل أقوى المدرعات.

تعريف الكيف عند شباب السرايا: هاون و كاسة قهوة و قعدة رجل ع رجل 😁 ⭕️ سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف مجاهديها لجنود وآليات العدو خلال التوغل الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة 🔻🇵🇸✌🏻#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2NY8xbKsdX — أبو خالد (@2bu5aled) June 4, 2024

قاعد و حاطت رجل على رجل مع كاسة شاي و بقذف هاون

الروقان والاسترخاء في ابهى صورة pic.twitter.com/olxPfG2H0I — Sorita 𓂆 (@Sorita921) June 4, 2024

قصف أعدائنا الصهااينة ، كشرب الماء!

بل هذا المجاهد البطل (الرايق)

يقصفهم وهو بنعاله يضع رجلاً على رجل، ويشرب كوب الشاي

فلتغلق كل الأكاديميات العسكرية والنظريات الحربية، فرجال#غزه_العزة

يضعون معايير جديدة ، للثبات والبطولة والتضحية

أبطال السراايا في إطلالة رائعة .. pic.twitter.com/zTQvIOV8eZ — د أسامة أبوبكر (@Osama_AbuBakr) June 4, 2024

ويذكر أن سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– كشفت في وقت سابق عن مجمل عمليات مقاتليها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال توغله بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، قبل انسحابه.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في بيان له إنهاء عمليته العسكرية في جباليا، والتي استمرت 20 يوما قُتل خلالها 10 جنود، وفق إحصائية الجيش المعلنة، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للقتلى والجرحى، في ظل ضراوة المعارك وما تؤشر له الفيديوهات التي بثتها فصائل المقاومة.