بايدن: ترامب مجرم مدان وغير مؤهل للرئاسة

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن -للمرة الأولى- سلفه دونالد ترامب بأنه "مجرم مدان" ويشكل تهديدا أكبر للولايات المتحدة إذا فاز بولاية أخرى.

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك خلال الأسبوع الماضي بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة إباحية عن علاقة بينهما قبل انتخابات عام 2016.

وقال بايدن خلال فعالية انتخابية بولاية كونيتيكت إنه "للمرة الأولى في التاريخ الأميركي، يسعى الآن رئيس سابق مجرم مدان إلى منصب الرئاسة".

وأضاف "لكن بقدر ما هو مثير للقلق، فإن الأكثر ضررا هو الهجوم الشامل الذي يشنه ترامب على نظام العدالة الأميركي" مضيفا أنه من "التهور والخطر" القول إن نظام العدالة يسيطر عليه التزوير والتلاعب لأن ترامب وحلفاءه لا تروق لهم النتيجة.

وقال مسؤولو حملة بايدن إن الأخير أحجم إلى حد بعيد حتى الآن عن التطرق لحكم إدانة ترامب لتجنب إيجاد انطباع بأنه يسيس العملية القضائية.

وأدين ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز للتأثير بشكل غير قانوني على نتائج انتخابات عام 2016. وتفوق ترامب ذلك العام على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقد يواجه ترامب السجن 4 سنوات كأقصى عقوبة للجريمة التي أدين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون رامات أو يوضعون تحت المراقبة.

تفاعلات انتخابية

وتُقدم تعليقات بايدن لمحة عن الكيفية التي يمكنه بها هو وحملته استغلال إدانة ترامب ليثبتا للناخبين أنه غير مؤهل للمنصب، وهي قضية يمكن أن تساعد في تحديد السباق الرئاسي هذا العام.

بالمقابل، قالت متحدثة باسم حملة ترامب على قناة فوكس نيوز إنه من "المخزي" أن تصف حملة بايدن ترامب بأنه مجرم مدان.

واعترض ترامب على الحكم والإجراءات القانونية منذ إدانته، ويعتزم الاستئناف. وقال يوم الأحد إنه سيقبل الإقامة في المنزل أو السجن، ولكن سيكون من الصعب على الجمهور قبول ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي أن 10% من الناخبين الجمهوريين قالوا إن تصويتهم لترامب بعد إدانته بات أقل احتمالا.

وجاء بالاستطلاع أن 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر على أصواتهم، بينما قال 35% إنهم سيدعمون على الأرجح ترامب الذي صرح بأن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية قائلا إنه سيستأنف على الحكم.

وقال 25% من الناخبين المستقلين إن إدانة ترامب جعلتهم يستبعدون التصويت لصالحه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما قال 18% إنهم سيصوتون له على الأرجح.

وكان ترامب قال إنه سيطعن في حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو/تموز المقبل قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وفي تصريحات غير مرتبة أدلى بها في ردهة "برج ترامب" في مانهاتن، حيث أعلن عن ترشحه للرئاسة لأول مرة عام 2015، كرر الرئيس السابق شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته للبيت الأبيض، وحذر من أنها أظهرت أنه لا يوجد أميركي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

ولا يزال ترامب يواجه 3 محاكمات جنائية أخرى، اثنتان بسبب جهوده لإلغاء هزيمته بانتخابات عام 2020، لكن الحكم في القضية الجارية قد يكون الوحيد الذي يصدر قبل الانتخابات.