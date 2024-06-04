اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في سان فرانسيسكو

قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي نحو 70 مؤيدا لفلسطين احتلوا ردهة في مبنى يضم قنصلية إسرائيل في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

واعتقل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير، بحسب وكالة رويترز.

وكان الناشطون اقتحموا ردهة المبنى الذي تقع فيه القنصلية الإسرائيلية بسان فرانسيسكو مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد الناشطون هتافات تندد بإسرائيل، وحملوا لافتات تصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وكتبوا على إحداها "الصهيونية تًقتُل".

وكان المحتجون يخططون لمواصلة الاحتجاج داخل المبنى، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.

🔴 نشطاء يهتفون للانتفاضة بعد اقتحامهم قنصلية الاحتلال في سان فرانسيسكو، تنديدا بالمجازر المستمرة في قطاع #غزة. pic.twitter.com/gy2n7zh5vR — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) June 4, 2024

وقالت مجموعة تطلق على نفسها "الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية" عبر منصة إنستغرام إن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج.

ونشرت الشبكة، التي تقول إن أعضاءها يهود، صورا للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانا".

وشهدت الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية احتجاجات واسعة في الجامعات تنديدا بالحرب على غزة.