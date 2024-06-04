إصابة 17 عسكريا إسرائيليا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 17 عسكريا من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد المصابين في صفوفه ارتفع إلى 3720 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من بينهم 1882 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وقُتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال، وكان آخرها إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين داخل أحد المنازل جنوب حي الصبرة في مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– استهداف مقاتليها قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط تل زعرب، جنوب غربي مدينة رفح، وموقع أبو عريبان، بمحور "نتساريم" وسط القطاع.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.