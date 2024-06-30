أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 36 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة مناطق مختلفة داخل روسيا.

ووفق البيان الذي نشرته الوزارة على تطبيق تليغرام، فقد تم إسقاط 15 مسيّرة في منطقة كورسك، و9 في ليبيتسك، و4 في كل من فورونيج وبريانسك و2 في أوريول و2 في بيلغورود.

وأكدت المصادر الروسية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة جراء هذه الهجمات، رغم أن المسؤولين الروس لا يكشفون في الغالب عن الأضرار بشكل كامل.

مقتل 11 شخصا

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية أمس السبت عن مقتل 11 شخصا جراء ضربات روسية استهدفت مدينةً جنوب أوكرانيا وعدة قرى في منطقة دونيتسك.

وجاءت هذه الهجمات بعد تراجع القوات الأوكرانية ميدانيا وتصعيد موسكو عملياتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة.

وفي أعقاب الضربات، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى الإسراع في تسليم الأسلحة التي تحتاجها كييف، مؤكدا أن أي تأخير في اتخاذ القرار يؤدي إلى خسائر في الأرواح البشرية.

وطالب زيلينسكي بتسليم الأسلحة لتدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية.

الهجمات الروسية

وفي منطقة زابوريجيا، أودت ضربة روسية بحياة 7 مدنيين، بينهم طفلان، في مدينة فيلنيانسك. وأفاد حاكم المنطقة، إيفان فيدوروف، بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص آخرين وتسبب في تضرر منشآت حيوية ومبان سكنية.

وتقع فيلنيانسك شمال شرق مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا، بينما تحتل روسيا أجزاء واسعة من المنطقة.

ومنذ بدء غزوها لأوكرانيا، شنت روسيا هجمات متكررة على زاباروجيا ومناطق مجاورة، مع التركيز مؤخرا على شرق البلاد.

وفي دونيتسك، أدت الهجمات الروسية على القرى الحدودية إلى مقتل 4 أشخاص.

كما أفادت الشرطة الأوكرانية بالعثور على جثة امرأة قتلت في هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو، وهذا ما رفع عدد المصابين في الهجوم إلى 13 شخصا، بينهم رضيع وامرأة حامل".

الهجمات الأوكرانية

من جهته، صرح حاكم منطقة كورسك في جنوب روسيا، أليكسي سميرنوف، أمس السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت المنطقة طوال اليوم بقصف متواصل، وذلك في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان، في إحدى القرى.

وأوضح أن الهجوم استهدف منزلا، وهو ما أسفر عن وفاة 5 أفراد من العائلة، بينما يتلقى شخصان من العائلة العلاج في المستشفى.

ونشر سميرنوف مقطع فيديو على قناته في تليغرام يظهر منزلا مدمرا وسط أنقاض ومواد بناء.

وذكر أن القوات الأوكرانية قصفت 8 قرى بالقرب من الحدود بشكل متقطع طوال اليوم، وأفادت التقارير بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى.