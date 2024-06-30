صور خاصة بالجزيرة تظهر استخدام الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية

حصلت الجزيرة على صورٍ حصريةٍ جديدة تُظهر استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسرى فلسطينيين دروعا بشرية أثناء القتال في قطاع غزة.

وتُظهر الصور الخاصة بالجزيرة إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.

كما تظهر استخدام أسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.

وسبق أن حصلت الجزيرة على صور تظهر استخدام قوات الاحتلال لأحد الأسرى كدرع بشري في أحد شوارع حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، أظهرت مقاطع فيديو ربط أسير جيح على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين، خوفا من رصاص المقاومين .

ويحظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، على الجيوش استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما تعتبره محكمة الجنائيات الدولية جريمة حرب.

وتواصل إسرائيل للشهر التاسع على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.