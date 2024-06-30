شاهد.. سرايا القدس توقع أفرادا من قوة إسرائيلية في كمين بحي الشجاعية

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من عملية الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرق غزة وسط القطاع.

وتحت عنوان "مما سمح بنشره"، قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا مساء يوم الجمعة (2024/6/28) من الإجهاز على قوة إسرائيلية تم استدراجها داخل منزل به فوهة نفق ثم تفخيخها بعدد من العبوات الشديدة الانفجار.

وأضافت أنه تم تفخيخ المنزل بصاروخ طائرة "إف-16" أطلقه الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الآمنين ولم ينفجر، مشيرة إلى أن مهندسيها عملوا على إعادة استخدامه وتفعليه وتفجيره بالقوة في حي الشجاعية.

وظهر في الفيديو الذي بثته كتائب القسام، مقاتلون وهم يثبتون كاميرا مقابل منطقة الكمين، وتشريك صاروخ أطلقته الطائرات الحربية الإسرائيلية ولم ينفجر.

كما أظهرت المشاهد تموضع عدد من آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف السواتر الترابية، والمنزل الذي بداخله فوهة نفق وتم تفخيخه مسبقا.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بحي الشجاعية، وقالت أيضا إنهم قصفوا بوابل من قذائف الهاون النظامي تمركزات الاحتلال في محور التقدم بحي الشجاعية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كثف القصف المدفعي والجوي على حي الشجاعية، وتفيد التقارير بأنه قام بتفجير وتدمير مئات المنازل، مما أسفر عن خسائر كبيرة بين السكان المحاصرين داخل الحي.