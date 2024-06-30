تأهب داخل القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولَيْن أميركيين قولهما إن عدة قواعد عسكرية أميركية في أوروبا رفعت خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري مستوى التأهب الأمني، خوفا من "هجوم إرهابي" محتمل.

وأوضح المسؤولان أن هناك مخاوف من وقوع هجوم إرهابي يستهدف المنشآت والقوات الأميركية في أوروبا.

وأشارا إلى أن مقر القيادة الأميركية في أوروبا ضمن القواعد التي رفع فيها مستوى التأهب الأمني.

وقال أحد المسؤولين من داخل مقر القيادة الأميركية في أوروبا بمدينة شتوتغارت الألمانية إنهم لم يروا هذا المستوى من التأهب منذ 10 سنوات على الأقل.

ولفت مسؤول أميركي يوجد حاليا داخل قاعدة عسكرية في أوروبا، إلى أن مثل هذا التأهب "يعني عادة أن الجيش قد تلقى تهديدا نشطا وموثوقا".

ونصح المسؤول العسكريين الأميركيين العاملين في أوروبا باليقظة والبقاء في حالة تأهب في جميع الأوقات.

يشار إلى أن جهات أوروبية سبق أن حذرت من تهديد إرهابي محتمل في القارة خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس في يوليو/تموز وبطولة كرة القدم الأوروبية الحالية في ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية جلبت 580 من ضباط الشرطة الدولية لمساعدة السلطات في ضبط الأمن.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن ألمانيا مستعدة لجميع المخاطر التي يمكن تصورها.