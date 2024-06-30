بدء فرز الأصوات برئاسيات موريتانيا وترقب للنتائج الأولية

بدأت في وقت متأخر من مساء أمس السبت عمليات فرز الأصوات في ثامن انتخابات رئاسية بتاريخ موريتانيا، ووسط اتهامات من قبل المعارضة عن حدوث خروقات ينتظر أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية خلال ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد.

وبدأ التصويت في الانتخابات عند الساعة السابعة من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، قبل أن تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 19:00.

وقبل إغلاق صناديق الاقتراع بنحو ساعة ونصف قالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 40%، دون الإعلان عن النسبة النهائية بعد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات محمد تقي الله الأدهم في مؤتمر صحفي إن الانتخابات "أجريت بشكل سلس ودون أي مشاكل".

"سجلت خروقات"

في المقابل، قالت حملة المرشح المعارض حمادي ولد سيد المختار إنها "سجلت خروقات"، بينها "حالات تصويت بدون بطاقة تعريف وطنية وتصويت بالإنابة".

وأضافت الحملة -في مؤتمر صحفي- أن الحكم على نزاهة العملية الانتخابية "سيكون بناء على مدى انتشار هذه الخروقات".

وصباح أمس السبت بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات فسوف تجرى جولة ثانية بعد أسبوع.

ومن أبرز المنافسين للرئيس الحالي البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي ومرشح حزب تواصل الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار.

بقية المنافسين

ويخوض السباق الرئاسي أيضا المحامي والنائب البرلماني العيد محمدن امبارك، وبروفيسور طب الأعصاب أتوما سوماري والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، ومامادو بوكار با، وهو أستاذ متقاعد ونائب برلماني سابق.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن موريتانيا تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك في الوقت الذي تشهد دول الساحل المجاورة حالات تمرد وهجمات مسلحة وانقلابات عسكرية.