الغزواني يتصدر النتائج الأولية لرئاسيات موريتانيا

تصدر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت، وذلك بعد فرز 60% من الأصوات وفق أرقام أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية اليوم تشير إلى حصوله على 55% وذلك بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات.

وحل ثانيا المرشح بيرام الداه اعبيدي بنسبة 22.76%، ثم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي معارض) حمادي ولد سيد المختار بنسبة 13.27%، ورابعا حلّ المحامي العيد ولد محمد بـ3%.

وجاء في المرتبة الخامسة المرشح أتوما سومري بـ2.39%، بينما حل ممادو بوكار سادسا بـ2.15%، وأخيرا محمد الأمين المرتجى الوافي بنسبة 0.98%.

ووفق اللجنة، حتى وقت إعلان النتائج الأولية السابقة، تم فرز الأصوات في 2669 مركز اقتراع من أصل 4503 وهو عدد مراكز الاقتراع في عموم البلاد، أي نسبة 60.55%.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق اليوم الأحد النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وصباح أمس السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويتنافس في الانتخابات 7 مرشحين، وفي حال لم يحقق أي من هؤلاء المرشحين الأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من نسبة المصوتين)، ستكون هناك جولة ثانية يوم 13 يوليو/تموز المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى حصة من الأصوات.